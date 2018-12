SPALLETTI A INTER TV - Che partita si aspetta contro l'Empoli?

Conosco bene l'Empoli, è una società che riesce a mantenere grande tranquillità per fornire ai calciatori quella calma che serve per far crescere i giovani e far giocare i ragazzi che hanno qualità. Per cui mi attendo una gara difficile, sono state fatte delle fatiche due giorni fa e recuperare non è facile, loro hanno bisogno di punti. Iachini è stato un mio calciatore, so cosa riesce a trasmettere ai suoi giocatori. Bisognerà essere più bravi rispetto alla gara con il Chievo.