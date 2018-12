Terza vittoria nelle ultime quattro: la Roma chiude al meglio il suo 2018. Grazie ai gol di Cristante e Under, i giallorossi stendono il Parma in trasferta e rientrano in piena zona Europa, a -2 dalla Lazio quarta. Soddisfatto Eusebio Di Francesco al termine del match del Tardini: “Abbiamo ritrovato la nostra identità, finalmente ho visto una squadra che sapeva quello che voleva. Abbiamo recuperato giocatori importanti e questo ci ha dato maggiore forza - ha spiegato - La squadra mi è piaciuta tantissimo, sapevo potevamo fare fatica tatticamente nel primo tempo ma abbiamo sofferto una sola ripartenza. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta tanto, mi è piaciuta in maniera eccelsa”. Un altro gol su calcio piazzato: “Noi in questo momento non abbiamo un attaccante come Ronaldo che fa 15 gol, a me piace sottolineare questo aspetto. E lavoriamo perchè tutti diano il loro contributo. È normale che preferirei qualche gol in più degli attaccanti per avere qualche punto in più, però il fatto dei calci piazzato diventa determinante e noi ci lavoriamo molto. Noi abbiamo dei giocatori come Cristante molto bravi ad attaccare la porta e questo ci ha aiutato anche oggi”.

"Manolas problema al flessore. I giovani sono in crescita"

Sulle condizioni di Manolas, poi, uscito per un problema fisico: “Mi auguro che non sia niente di importante - ha proseguito Di Francesco - Aveva un problema al flessore e ha chiesto il cambio. Per noi è un giocatore importante, soprattutto in queste gare, quando c’è da difendere in campo aperto”. La linea giovane giallorossa sta cominciando a dare i suoi frutti: “Quando si sceglie una linea verde si sa che si passa anche attraverso delle sconfitte o delle prestazioni meno buone. L’esempio è Zaniolo che è un talento, l’ho buttato nella mischia a settembre non per dare un segnale ma perché ha qualità, ma oggi per esempio ha fatto una partita al di sotto delle aspettative ma è la normalità, non si può pensare che un giocatore che l’anno scorso giocava in Primavera faccia 3 partite consecutive in una settimana ad alto livello e ad alto ritmo, mi aspettavo un suo calo ha bisogno di questo per crescere e per lavorare con umiltà. Vedo la crescita di Kluivert, di Under, e Lorenzo Pellegrini è diventato un leader quando entra in campo”. Una battuta finale sul mercato: "Valuteremo insieme alla società, qualcosa si muoverà in base anche a chi vuole partire", ha concluso.