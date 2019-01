Anche la Sampdoria ha il numero uno al mondo. Nonostante il periodo sia quello del calciomercato, non si tratta di un nuovo calciatore a disposizione di Marco Giampaolo, ma di un elemento che andrà a dare prestigio alla formazione blucerchiata degli e-sport. Proprio così, la società del presidente Massimo Ferrero ha infatti ingaggiato Leon Aussiekier, fuoriclasse del calcio mondiale: noto con il nome di Blackarrow 89, tedesco classe ’98, il player è già il numero uno al mondo su Fifa19 e gareggerà sulla piattaforma Xbox. Dopo l’esperienza da pro con l’Hannover 96 nella Virtuelle Bundesliga 2018, nel suo primo impegno con la maglia della Samp Blackarrow 89 affronterà le qualificazioni alla FIFA eClub World Cup, che si svolgeranno dal 7 all’11 gennaio. Già qualificato per il quarto Licensed Qualified Event dell’anno del circuito FIFA Global World Series, Blackarrow 89 andrà ad affiancare Mattia Lonewolf92 Guarracino, il primo componente della squadra virtuale della Sampdoria.

Investimento blucerchiato

Un investimento importante quello della Samp, se si calcola che i migliori professionisti al mondo del settore possono arrivare a guadagnare anche circa diecimila euro al mese. Quella blucerchiata è una delle società che per prima ha intuito le potenzialità del calcio virtuale e per questo ha adesso ampliato la sua squadra con un altro esponente di spessore: Aussiekier, primo giocatore tedesco ingaggiato da un club italiano, comporrà un team di livello assoluto insieme a Guarracino - pluricampione italiano – per seguire la tendenza che, per i club che guidano le classifiche mondiali del settore, vuole due tesserati, uno per ogni piattaforma di gioco. La Fifa si sta attivando per creare attraverso competizioni riservate solo ai club o alle nazionali, un settore parallelo dell’e-football. La Samp si farà trovare pronta.