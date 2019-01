La Juventus è attesa dalla finale di Supercoppa Italia contro il Milan, a Gedda si assegna il primo trofeo del 2019. I bianconeri sono primi in campionato con nove punti di vantaggio sul Napoli e hanno passato il turno sia in Coppa Italia che in Champions League, ora puntano a questo trionfo in attesa delle altre partite decisive nella seconda fase di stagione. Dell'appuntamento in Supercoppa Italiana ne ha parlato Alex Sandro: "Una finale è sempre una gara diversa dalle altre, è una partita secca ed essendo vicina alla ripresa non ci vede magari arrivare al 100% - ha dichiarato alla Rai – Bisogna fare attenzione al Milan e a Higuain, vorrà sicuramente fare una grande gara. Poi c'è Paquetà che è un bravo giocatore, tecnicamente fortissimo". La Supercoppa è soltanto il primo degli obiettivi della Juventus, tra questi c'è sicuramente la Champions: "Certo che è un sogno, difficile dire che sia un obbligo. Però è un obiettivo e la vogliamo".

"Razzismo? Anche io ne sono stato vittima"

Alex Sandro ha poi parlato del razzismo e del fatto che lo stadio di Gedda sarà aperto anche alle donne con delle limitazioni: "Anche in Brasile, in Portogallo, sono stato vittima di razzismo. Ma faccio la mia vita senza pensare a quello, anche se mi dispiace perché è brutto. A Gedda ci sono già stato con la Nazionale, secondo me hanno fatto un passo avanti. I tifosi sono diversi culturalmente, ma credo che assisteranno a una bella partita".