Voglia di riscatto dopo la sconfitta di Napoli, consapevolezza della necessità di crescere e tornare sugli standard della scorsa stagione, attesa per l'arrivo della prima della classe. In vista della sfida alla Juventus, in programma domenica sera all'Olimpico, è toccato al centravanti della Lazio Ciro Immobile fare il punto sul momento dei biancocelesti a margine di un incontro con gli studenti dell'Istituto San Giovanni Evangelista di Roma.

Lazio, Immobile suona la sveglia: “Dobbiamo tornare quelli dell'anno scorso”

L'eco del ko di Napoli, nella quale Immobile è andato a segno toccando quota 11 reti nella Serie A 2018/2019, è ancora presente: “Serve personalità – le parole del numero 17 a Sky Sport - in uno stadio così importante contro una squadra forte devi dare qualcosina in più. Non puoi fare il compitino”. Il rendimento contro le big del campionato è sin qui deficitario: lo rivela un cammino che sin qui ha visto la Lazio andare ko due volte con il Napoli, a Torino contro la Juventus, nel derby contro la Roma, a San Siro contro il Milan e all'Olimpico contro l'Inter. "Non dobbiamo pensare al fatto che con le big non facciamo tanti punti - la spiegazione del centravanti - l'importante è avere continuità e migliorare il rendimento del girone di andata. Non stiamo giocando come facevamo l'anno scorso, ma di questo siamo consapevoli sia noi calciatori che il mister e stiamo lavorando per ritornare al meglio”. La classifica oggi vede il gruppo di Simone Inzaghi in sesta posizione, a -1 dalla Roma quinta e -2 dal quarto posto occupato dal Milan. Per Immobile, serve una decisa accelerazione: “Ci sono altre squadre che stanno facendo bene e siamo in tanti in pochi punti. E' un campionato più difficile dell'anno scorso e noi dobbiamo fare qualcosa in più”. Lo sguardo ora è puntato sulla Juventus di Cristiano Ronaldo, che sin qui ha perso per strada solo quattro punti in campionato: “Sicuramente avremo tanta gente che verrà a sostenerci – è la certezza di Immobile – e questo deve rappresentare una spinta in più. Abbiamo delle assenze, come le avranno loro, però è una partita veramente bella da giocare e bisogna prepararla bene, alla perfezione”.

Badelj e Berisha: “C'è un gruppo concentrato”

Un riconoscimento per il capocannoniere della scorsa Serie A, con 29 reti all'attivo, è arrivato da un compagno di squadra che ha risposto alle varie domande fatti dai bambini sui banchi dell'Istituto San Giovanni Evangelista. Milan Badelj ha definito Immobile “il giocatore più forte con cui abbia giocato”. Il centrocampista croato ha parlato anche del modo in cui la Lazio prepara le partite, dando garanzie sulla compattezza del gruppo: “Prima di ogni partita siamo sempre concentrati solo sulla sfida, tra compagni è difficile che parliamo di altri argomenti – la certezza del numero 25 - noi ci conosciamo bene, ci alleniamo un paio d’ore al giorno sette giorni su sette, sappiamo in che modo aiutare il compagno”. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il centrocampista kosovaro Valon Berisha: "Il sacrificio in campo è importante, a prescindere dai diktat dell'allenatore. Io voglio sempre vincere, per il mister, per i compagni e per i tifosi”. La Lazio prepara la ripartenza. All'orizzonte c'è la Juventus.