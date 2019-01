Lazio-Juventus, le chiavi tattiche della sfida

Se la Juve dovesse schierarsi con la stessa mediana a due, e la Lazio dovesse impiegare Correa, questo tipo di ricezione tra le linee sarebbe da difendere con particolare attenzione per i bianconeri.

In conferenza stampa, Inzaghi non ha escluso l’impiego di una linea difensiva a 4, legata però in ogni caso al recupero di Patric. Si tratta di una soluzione poco percorsa durante la sua esperienza sulla panchina biancoceleste, che sarebbe figlia delle numerose assenze difensive, dato che in tutti i precedenti degli anni passati la Lazio ha dimostrato di poter mettere parecchio in difficoltà la manovra offensiva delle squadre di Allegri grazie all’organizzazione della linea a 3. C’è però da dire che la parte più efficace delle fasi di non possesso della Lazio è anche quest’anno l’organizzazione del pressing.

Due squadre aggressive

Infatti, un aspetto particolarmente interessante di questa partita è la contrapposizione di due squadre che pongono particolare cura al pressing alto, seppur in maniera diversa. La Juventus è infatti nella top 3 per numero di passaggi concessi all’avversario prima di recuperare la palla, indice di una grande intensità nel pressing. La Lazio invece è tra le prime squadre per numero di palloni recuperati nella metà campo avversaria. La Juventus, in questa stagione, si sta mostrando più coraggiosa nell’attaccare la costruzione avversaria con tanti uomini, e considerando che la Lazio è una squadra che in fase di costruzione tiene pochi riferimenti sopra la linea del pallone per poter appunto consolidare il possesso, allungare l’avversario e successivamente attaccarlo con la verticalizzazione, sarà curioso scoprire quali meccanismi Allegri metterà in atto per contrastare questa strategia.

Dall’altra parte, la Juventus ha dimostrato di patire particolarmente le squadre capaci di aggredire alto, soprattutto nelle partite contro Torino e Atalanta, anche loro ai vertici di queste speciali classifiche del pressing. L’assenza contemporanea di Pjanic e Cancelo può essere un campanello d’allarme per Allegri in questo senso: senza la qualità dei due la Juventus potrebbe faticare eccessivamente nella risalita del campo dal basso. Sarà dunque fondamentale la prestazione di Bentancur, se tornerà in campo dal primo minuto, e il solito lavoro a tutto campo di Dybala.

Tra i titolari dovrebbe trovare conferma Douglas Costa che, dopo la prestazione convincente contro il Chievo, sembra essere migliorato nell’intesa con Dybala e Ronaldo negli scambi di posizione del tridente offensivo. Il poco rodato trio Wallace–Bastos–Radu potrebbe soffrire l’imprevedibilità degli attaccanti bianconeri nelle lunghe fasi di attacco posizionale. La soluzione migliore per gli uomini di Inzaghi potrebbe essere dunque tenere in mano il pallino del gioco quanto più possibile, forte del contesto casalingo e del consolidato apporto di Correa. Per farlo, però, dovrà vincere la resistenza di una Juventus sempre più abile nell’aggredire alto l’avversario e pericolosa sulle ripartenze corte grazie alla presenza di Douglas Costa. Non sarà semplice, ma la Lazio è costretta a osare per riuscire finalmente a essere più consistente nelle grandi partite, un limite che la squadra di Simone Inzaghi si trascina da inizio stagione.