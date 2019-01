Nella Juventus dei record, in grado di lasciare per strada sin qui solo quattro punti su 63 alle avversarie in 21 turni di Serie A, c'è chi sta collezionando primati su primati. E' Cristiano Ronaldo, che contro la Lazio ha riscattato l'errore dal dischetto di sei giorni prima contro il Chievo e ha segnato dagli 11 metri la rete della vittoria bianconera all'Olimpico di Roma. Grazie al centro messo a segno domenica sera contro Strakosha, il portoghese il primo giocatore nel campionato italiano a siglare almeno un gol nelle ultime otto trasferte consecutive in Serie A da quando vengono assegnati i tre punti per una vittoria.

Juventus, Cristiano Ronaldo in trasferta è da record: ora nel mirino c'è il primato europeo di Messi

Una serie avviata a fine settembre sul campo del Frosinone e ancora in corso. Cristiano Ronaldo non ha trovato la via della rete con la maglia della Juventus in trasferta solo nelle prime due tappe stagionali lontane da Torino, contro il Chievo Verona prima e a Parma poi. Dalla sfida dello Stirpe, vinta per 2-0 dai bianconeri il 23 settembre 2018 con i centri di CR7 e Bernardeschi, l'asso di Madeira non si è più fermato: a farne le spese Udinese, Empoli (doppietta), Milan, Fiorentina, Torino, Atalanta e appunto la Lazio di Simone Inzaghi. Otto trasferte, nove reti. Uno score impressionante, che contribuisce per il 60% del fatturato ai 15 centri sin qui realizzati da Cristiano in Serie A. Numeri che portano il numero 7 della Juventus al secondo posto nella classifica marcatori alle spalle solo di uno scatenato Fabio Quagliarella. Era dalla stagione 1992/93 che un calciatore non metteva insieme cifre del genere nel campionato italiano: l'ultima volta era toccato a Beppe Signori, arrivato a quota 10 trasferte di fila a segno, ma nell'arco di due campionati. Quello di CR7 è un record che testimonia l'impatto avuto dall'ex stella del Real Madrid sulla Serie A. Nel mirino ora c'è il primato stabilito nei cinque tornei più importanti d'Europa: è di 13 trasferte consecutive a segno e, manco a dirlo, il detentore è Leo Messi con il Barcellona. Una sfida infinita, che torna di moda dopo gli anni da avversari in Spagna. Sassuolo, Bologna, Genoa, Cagliari e Spal, le cinque squadre che attendono la Juventus nelle prossime trasferte di campionato, sono avvisate.