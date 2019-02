Un furto che colpisce duramente un'associazione, i suoi sostenitori e i tanti ragazzi che grazie a questa attività possono giocare a calcio e trovare un inserimento nel mondo del lavoro. È successo nella notte a Torino: lo shop della Onlus "Insuperabili" è stato saccheggiato, con danni ingenti, non solo economici. Immediata la reazione e la solidarietà dei tanti campioni del calcio italiano che sostengono questa importante realtà: Chiellini (il Capitano degli "ambasciatori"), Papu Gomez, Donnarumma, Petagna e tanti altri.

Cosa fa "Insuperabili"

Insuperabili Onlus e Reset Academy, insieme ad una squadra di Testimonial capitanati da Giorgio Chiellini, promuovono le Scuole Calcio Insuperabili Reset Academy, rivolte a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Il Progetto nasce a Torino nel settembre del 2012, prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled. A oggi ha aperto 13 scuole calcio in tutta Italia e altre due sono in cantiere. Oltre 520 i ragazzi coinvolti, con squadre iscritte in diversi campionati.

Il messaggio su Instagram

Questo il messaggio postato questa mattina da Davide Leonardi, uno dei responsabili della Onlus: "Sapete quanti ragazzi con disabilità giocano nelle scuole calcio Insuperabili Reset Academy? 520 Sapete qual è il costo annuale del nostro progetto? 800.000€ . Sapete cos’è L’ Insuperabili Shop? Un posto magico, dove alcuni nostri atleti imparano un mestiere e fanno un ulteriore passo avanti verso la propria autonomia. Sapete a cosa serve inoltre l’Insuperabili Shop? A finanziare parte delle scuole calcio Insuperabili Reset Academy. RUBARE È SBAGLIATO, SEMPRE! Rubare all’Insuperabili Shop può avere delle ripercussioni non solo per il negozio in sè, ma per tutta una struttura che con enormi sforzi quotidiani cerca di arrivare a fine stagione nel miglior modo possibile, cercando di migliorare giorno dopo giorno, sviluppando e proponendo un’offerta formativa e sportiva sempre migliore per i nostri ragazzi! Sicuramente aver svaligiato il nostro Shop non ci aiuta e ci metterà in difficoltà, ma ne usciremo come sempre tutti insieme con molto impegno e con il sorriso! Non sono tanto dispiaciuto per il materiale rubato o per i mobili danneggiati...lo sono però, per Michela, Greta, Giovanni, Nicholas, Fabrizio, Edoardo, Alberto, Lorenzo, Umberto, Simone e tutti gli altri nostri ragazzi che lavorano all’interno dell’Insuperabili Shop e che quotidianamente lo curano con la stessa premura di chi cura qualcosa che ama profondamente e che,questa mattina, si sono trovati davanti a tutta questa cattiveria. In questo momento non bello, il più grande pensiero e abbraccio va a tutti voi."

Il messaggio di Chiellini

Giorgio Chiellini ha voluto subito mandare un messaggio all'Associazione, sempre su Instagram: "Sottoscrivo ogni singola parola espressa da Davide in questo post, mentre evito di definire le persone che hanno compiuto questo gesto. So già che tornerete prestissimo in attività perché siete un team fantastico, siete INSUPERABILI".

Per sostenere l'Associazione: https://insuperabili.eu/donazione-insuperabili/