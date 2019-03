Serie A, cresce la media spettatori allo stadio

I tifosi italiani stanno tornando a riempire gli stadi sempre di più. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Lega Serie A, che ha evidenziato ancora una volta la crescita della media degli spettatori negli impianti che ospitano le partite del massimo campionato. Un trend positivo che prosegue dunque, dopo che nella scorsa stagione erano stati raggiunti numeri da record e si era registrato il miglior risultato degli ultimi otto anni in termini di presenze allo stadio. Nell’ultimo turno di campionato, nello specifico, si sono verificati dati più che confortanti ed è stato raggiunto il primato di spettatori presenti per quanto riguarda il girone di ritorno.



I numeri della 26^ giornata

Come si apprende da una nota diffusa dalla Lega Serie A, nella 26^ giornata del campionato 2018/19 – la 7^ del girone di ritorno – oltre 270mila tifosi si sono recati allo stadio per assistere dal vivo all’incontro della propria squadra del cuore. Lo stadio nel quale si è registrato il maggior numero di presenze è stato San Siro, dove sabato 2 marzo ben 61.642 spettatori hanno assistito alla sfida tra il Milan e il Sassuolo. Al secondo posto per numero di presenze il derby dell’Olimpico tra Lazio e Roma, seguito allo stadio da 50.000 spettatori. A chiudere il podio degli impianti con il maggior numero di presenze nel 26° turno di Serie A il San Paolo di Napoli, dove 42.667 persone si sono riversate per assistere al big match tra la squadra di Ancelotti e la Juventus. Numeri importantissimi, nella stagione 2018/19 è la quarta volta che viene superata la media dei 27mila spettatori per incontro: nella stagione in corso, così, la media di spettatori per incontro è salita a 24.665, in crescita rispetto alla Serie A 2017/18. Nello stesso arco temporale, infatti, la media degli spettatori del campionato scorso era di 24.085.