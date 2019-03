"Io sono un pazzo, perché un allenatore che fa una cosa del genere in una partita del genere è a suo rischio e pericolo: m'avreste ammazzato". E invece… tre, a zero. L'impresa Roma contro i marziani del Barcellona che porta una firma gigantesca: Eusebio Di Francesco. Enorme quanto la gioia dei romanisti quel 10 di aprile, attraverso le generazioni nel racconto ai più giovani che, una semifinale di Champions o Coppa dei Campioni, non l'avevano mai vista. Perché era dal 1984 che i giallorossi non andavano così in là nella coppa più importante di tutte. Ai tempi c'era il "barone" Liedholm che la finale la raggiunse per davvero, ma perdendola ai rigori contro quello stesso Liverpool dove si è infranta anche la corsa di DiFra, apice dei sui 633 giorni sulla panchina giallorossa. Dal 12 giugno 2017 al 7 marzo, giorno dell'esonero. Via dopo due derby persi: quello contro la Lazio in campionato e quello contro l'ex Lazio Conceição nell'incrocio di panchine in Champions.

Quell'estate del 2017 è invece il flashback che riporta tutti i tifosi della Roma allo scudetto del 2001, quello di un Di Francesco al capolinea della sua storia giallorossa da calciatore ma che lo vede trionfare: solo cinque le presenze e zero i gol, ma quel tricolore è anche suo. Prima di chiudere da calciatore tra Piacenza, Ancona e Perugia e di diventare team manager della sua Roma nel 2005. Poi la panchina, dalla Lega Pro alla Champions, nella sua terza vita nella capitale. Arrivato col curriculum scritto per lo più nel Sassuolo: il bel calcio e una prima promozione. Un esonero e un ritorno, ma anche quel 433 esportato in giallorosso. All'Olimpico DiFra, nella sua prima annata, esordisce solo con quattro punti nelle prime tre partite, ma poi ingrana subito la marcia: una nona, perché tante sono le vittorie nelle seguenti dieci giocate in Serie A. Tra quelle c'è anche il suo primo derby, deciso da Perotti e Nainggolan e quasi col sapore della vendetta, visto che 2-1 (ma a parti invertite per i biancocelesti) era stato anche il risultato con cui era finita la sua ultima stracittadina da calciatore. Ma è in Europa che l'ex Sassuolo prova a scrivere la storia.