Sassuolo-Napoli, tutto quello che c'è da sapere

Sassuolo e Napoli vogliono dare un senso alla propria stagione. Entrambe le squadre sono in linea con gli obiettivi, con margini in un senso e nell’altro. I neroverdi sono a 10 punti dalla zona Europa ma anche a +13 sulla zona retrocessione; la squadra di Carlo Ancelotti invece è a -16 dalla Juventus capolista e ha otto punti di vantaggio sul Milan al terzo posto. Ad arbitrare la sfida sarà l'arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, che potrà contare sul supporto di Daniele Doveri di Roma 1 al VAR (l'aVAR sarà Preti). Gli assistenti di linea saranno Valeriani e Colarossi, mentre Illuzzi sarà il quarto uomo.

Quando e a che ora si gioca Sassuolo - Napoli?

La partita tra Sassuolo e Napoli si giocherà domenica 10 marzo alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dov'è possibile guardare Sassuolo - Napoli?

La sfida tra Sassuolo e Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite e 383 del digitale terrestre.

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Sassuolo e Napoli si affronteranno per la 12^ volta in Serie A. Il conto dei precedenti è a favore degli azzurri, che hanno vinto sei volte, mentre soltanto una volta hanno avuto la meglio gli emiliani; quattro invece i pareggi. Più equilibrato il bilancio nelle gare giocate a Reggio Emilia, dove i neroverdi hanno vinto l'unica volta contro il Napoli, mentre sono due i pareggi e le sconfitte. Gli azzurri, peraltro, hanno segnato in tutte le undici sfide precedenti. Tuttavia, dopo aver perso le prime due sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle tre più recenti (una vittoria e due pareggi). I numeri comunque sono tutti a favore della squadra di Carlo Ancelotti: il Napoli è imbattuto da ben 18 gare contro squadre emiliano-romagnole in Serie A (quindici vittorie e tre pareggi), e ha vinto tutte le ultime cinque. Gli azzurri hanno perso l’ultima partita di campionato contro la Juventus: non inanellano due sconfitte di fila in Serie A dall'ottobre 2016. Dopo aver vinto tutte le prime tre partite casalinghe di questo campionato, il Sassuolo ha ottenuto un solo successo nelle ultime 10 gare al Mapei Stadium in Serie A (sei pareggi e tre sconfitte). La squadra di Roberto De Zerbi ha perso cinque delle ultime sei sfide contro squadre attualmente nelle prime quattro posizioni in classifica in Serie A (l'altra è finita in pareggio), rimanendo a secco di gol in tutte le quattro più recenti.

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

Momento complesso, per il Sassuolo, che ha conquistato soltanto due punti nelle ultime cinque gare, pareggiando le partite con Genoa e Spal e perdendo quelle con Juventus, Empoli e Milan. Anche il Napoli è reduce da una sconfitta, maturata in casa contro la Juventus, che ha interrotto un momento positivo in campionato: erano infatti 8 i punti conquistati in quattro gare, prima che i bianconeri espugnassero il San Paolo, ipotecando così lo scudetto. Potrebbero esserci diverse novità per questa gara, dal momento che Ancelotti vorrà forze fresche in campo dopo l’impegno di Europa League col Salisburgo di giovedì sera. Il suo Napoli crea molto ma ha difficoltà a concretizzare: è la squadra che ha sia colpito più legni (20) sia effettuato più conclusioni in media a partita (19) nei cinque maggiori campionati europei in corso. Ad ogni modo, agli azzurri basta passare in vantaggio per essere quasi sicuri di aver blindato il risultato: hanno perso soltanto tre punti da situazione di vantaggio in questa Serie A e nei cinque maggiori campionati europei in corso solo Real Valladolid (zero), Schalke 04 e Tolosa (entrambe due) hanno fatto meglio.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Domenico Berardi ha esordito in Serie A proprio contro il Napoli nel settembre 2013 - l’attaccante del Sassuolo non segna su azione al Mapei Stadium dal gennaio 2018 contro il Torino. José Callejón ha realizzato quattro gol contro il Sassuolo in campionato, solo alla Lazio ha segnato di più (sei reti); l’attaccante del Napoli però non va in gol in due incontri consecutivi di campionato da settembre 2017.