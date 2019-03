L'Inter festeggia 111 anni di storia e spera in un successo contro la Spal. Ma, per i nerazzurri, è anche trascorso un intero mese senza Mauro Icardi. L'ultima partita giocata dall'argentino è stata quella contro il Parma al Tardini, vinta per 0-1 dalla squadra di Spalletti con il gol di Lautaro Martinez. Nella settimana seguente si è aperto il caso, con il passaggio della fascia di capitano sul braccio di Samir Handanovic e tutto ciò che ne è conseguito. Il bilancio della squadra di Luciano Spalletti, nonostante l'assenza dell'attaccante argentino, è stato comunque abbastanza positivo in questo mese. È arrivata una sola sconfitta, quella subita a Cagliari per 2-1. In precedenza, in campionato, era arrivato un successo di misura contro la Sampdoria (2-1 a San Siro) e un pareggio, quello subito allo scadere tra le polemiche contro la Fiorentina. In mezzo anche i due successi in Europa League contro il Rapid Vienna e il recente pareggio contro l'Eintracht Francoforte nell'andata dei quarti di finale.

Il recupero di Icardi

Risultati alla mano, dunque, l'assenza dell'attaccante argentino non si è sentita particolarmente. Ma a questo punto della stagione potrebbe diventare fondamentale il recupero di Mauro Icardi, per tutta una serie di situazioni. Innanzitutto per una questione prettamente tecnica, considerando che i suoi gol potrebbero essere decisivi nell'ultima parte di stagione sia per la rincorsa Champions in campionato che in Europa League. Poi anche per una questione numerica, visti gli infortuni e le indisponibilità varie. Ad esempio giovedì mancherà Lautaro Martinez per squalifica nella gara di ritorno contro l'Eintracht Francoforte, la contemporanea assenza di Icardi sarebbe dunque un guaio ulteriore per Luciano Spalletti. Situazioni che rendono necessario, in questa fase della stagione, il recupero dell'attaccante.