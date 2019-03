Contro il Salisburgo era già stato inserito in formazione, ma è stato costretto a lasciare il posto a Dries Mertens per un fastidio muscolare. All’indomani dalla partita della Red Bull Arena, sconfitta indolore per 3-1 del suo Napoli, Lorenzo Insigne è stato sottoposto a esami clinici per valutare l’entità del suo infortunio. "Ha subito un’elongazione dell’adduttore destro", spiega un comunicato ufficiale del club di De Laurentiis. Per lui i tempi di recupero sono stimati in tre settimane. Per questo motivo, il capitano della squadra allenata da Carlo Ancelotti dovrebbe sicuramente saltare il doppio impegno della Nazionale di Roberto Mancini.

Nel corso della stessa partita, Chiriches è stato costretto a uscire dal campo al 76’ e a lasciare posto a Malcuit per un problema sempre muscolare. Anche per lui, che ha riportato una "distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra", tre settimane di stop. Nel finale di partita problemi anche per Diawara che "ha riportato una infrazione dell’osso navicolare del piede destro. Le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni".