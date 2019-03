Quando le partite sono importanti, Matias Vecino c'è sempre. Contro Lazio e Tottenham riuscì a segnare negli ultimi minuti, in questo derby contro il Milan l'ha invece sbloccata al 3'. Gol e tanta corsa, l'uruguaiano è stata la mossa a sorpresa di Spalletti: schierato da trequartista, alle spalle di Lautaro Martinez, è stato tra i migliori in campo. "Era importante per noi dimenticare la sconfitta di giovedì – ha dichiarato lo stesso Vecino a Sky Sport – Non potevamo portarci dietro quella partita, sarebbe stato un problema. Abbiamo iniziato bene, creando subito delle difficoltà al Milan. Sapevamo di venire da una brutta figura, ma siamo rimasti uniti perché questo serve per andare in Champions. La posizione in campo? Spalletti mi ha detto di pressare il loro vertice basso, in passato l'avevo già fatto e mi trovo bene. Quando gioco nei due mediani cerco sempre di andare in area, ma ho più strada da fare e perdo lucidità. In questa posizione sono più lucido e comodo".

De Vrij: "Sensazione bellissima, che reazione"

Questo, invece, il commento di de Vrij: "Abbiamo reagito alla grande come squadra, abbiamo lottato. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nel secondo ci siamo abbassati troppo e abbiamo sofferto. Ma alla fine siamo riusciti a vincere questo derby, è una sensazione bellissima. La differenza con la gara contro l'Eintracht? Non è che giovedì non abbiamo giocato. In questa partita dovevamo difendere il vantaggio, nell'altra dovevamo recuperare. Tatticamente abbiamo fatto meglio contro il Milan e si è visto".