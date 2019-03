Serie A, il calendario del prossimo turno

Ventotto giornate sono già in archivio, la Serie A si prepara al rush finale. Dopo la sosta si andrà dritti fino alla fine, con le volate per l'Europa e per la salvezza ancora apertissime. L'ultimo turno ha visto la Juventus perdere la sua prima partita in campionato, per 2-0 a Marassi contro il Genoa. I bianconeri, però, restano a +15 sul Napoli e sono lanciatissimi verso l'ottavo scudetto consecutivo. Ancora tutto da decidere, invece, in chiave Champions League, Europa League e salvezza.

Quando e a quali orari si gioca la 29^ giornata di Serie A?

Spazio alle Nazionali nel week-end del 23 e 24 marzo, la Serie A ritorna puntuale tra il 29 e 31 marzo. Il programma della 29^ giornata si apre di venerdì sera, con il match tra Chievo e Cagliari. I gialloblù, nonostante l'ottimo pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, restano in una situazione di classifica disperata, mentre i rossoblù hanno fatto un bel balzo in avanti con il successo contro la Fiorentina e hanno un margine di 6 punti sul terzultimo posto. Tre gare, invece, saranno in programma sabato 30 marzo. Alle ore 15.00 Udinese e Genoa si giocano punti pesanti in chiave salvezza: la squadra di Prandelli ha 33 punti e vuole chiudere il discorso, i bianconeri hanno appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Alle ore 18.00 la Juventus ospiterà l'Empoli, con l'obiettivo di tornare al successo dopo la sconfitta di Genova. La sera, invece, ci sarà un interessantissimo Sampdoria-Milan: I blucerchiati continuano a sognare l'Europa, i rossoneri inseguono punti importanti in chiave Champions. Sei le gare previste nella giornata di domenica 31 marzo. Alle ore 12.30 l'Atalanta farà visita al Parma allo stadio Tardini, con l'obiettivo di riprendere la corsa verso l'Europa dopo il pareggio interno contro il Chievo. Alle ore 15.00, all'Olimpico, ci sarà un bellissimo Roma-Napoli: i giallorossi, reduci dalla sconfitta con la Spal, devono riprendere l'inseguimento verso la zona Champions, gli azzurri cercano di allungare ulteriormente sulle inseguitrici al secondo posto. Frosinone-Spal è invece una sorta di ultima chiamata per i giallazzurri di Baroni, mentre la squadra di Semplici cerca altri punti preziosi dopo l'ultima vittoria sulla Roma. Al Franchi c'è un bellissimo Fiorentina-Torino: i viola hanno perso terreno dalle posizioni per l'Europa, i granata hanno 7 punti in più e vogliono riscattare il ko interno contro il Bologna. E, a proposito di Bologna, la squadra di Mihajlovic è ancora al terzultimo posto nonostante il successo a Torino: domenica 31 marzo alle ore 18.00 ci sarà la sfida contro il Sassuolo al Dall'Ara. Domenica sera, alle ore 20.30, chiuderà il programma della 29^ giornata la gara tra Inter e Lazio: l'anno scorso decise la corsa Champions all'ultima giornata e questa volta mette in palio punti pesanti per l'Europa che conta.

Dove si gioca il big match di questa giornata?

La gara più importante di questa 29^ giornata sarà quella tra Roma e Napoli. I giallorossi, reduci dalla brutta sconfitta di Ferrara contro la Spal, non possono permettersi di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions. L'impegno, però, è di quelli difficili, contro gli azzurri di Carlo Ancelotti. Il Napoli è secondo e ha anche un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici, ma non può abbassare la guardia anche considerando che c'è da preparare anche la sfida in Europa League contro l'Arsenal. Anche Inter-Lazio vale molto in chiave Champions. I nerazzurri, finisse ora il campionato, sarebbero qualificati per la fase a gironi della massima competizione europea, ma devono difendersi dall'attacco delle romane. La Lazio è lì, pronta a inserirsi. E lo scontro diretto potrebbe essere un'occasione importantissima per la squadra di Simone Inzaghi.

Calendario e orari della 29^ giornata di Serie A

Chievo-Cagliari (venerdì 29 marzo, ore 20:30)

Udinese-Genoa (sabato 30 marzo, ore 15.00)

Juventus-Empoli (sabato 30 marzo, ore 18.00)

Sampdoria-Milan (sabato 30 marzo, ore 20.30)

Parma-Atalanta (domenica 31 marzo, ore 12.30)

Fiorentina-Torino (domenica 31 marzo, ore 15.00)

Roma-Napoli (domenica 31 marzo, ore 15.00)

Frosinone-Spal (domenica 31 marzo, ore 15.00)

Bologna-Sassuolo (domenica 31 marzo, ore 18.00)

Inter-Lazio (domenica 31 marzo, ore 20.30)