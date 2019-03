GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI A

LAZIO-PARMA 4-1

22' Marusic (L), 26' rig., 38' Luis Alberto (L), 44' Lulic (L), 77' Sprocati (P)

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (60' Cataldi), Luis Alberto, Lulic (76' Durmisi); Correa; Caicedo (66' Pedro Neto). All. Inzaghi

PARMA (4-3-3) : Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Rigoni, Biabiany (71' Sprocati); Gervinho, Inglese (64' Ceravolo), Siligardi (57' Siligardi). All. D’Aversa

Ammoniti: Inglese (P), Bruno Alves (P)

SPAL-ROMA 2-1

22' Fares (S), 53' rig. Perotti (R), 60' rig. Petagna (S)

Spal (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari (76' Regini), Missiroli, Murgia (84' Simic), Kurtic (80' Schiattarella); Petagna, Antenucci. All. Semplici

Roma: (4-4-2): Olsen; Karsdorp (80' Santon), Fazio, Marcano, Juan Jesus; Kluivert (45' Zaniolo), Nzonzi, Cristante, El Shaarawy (45' Perotti); Schick, Dzeko. All. Ranieri

Ammoniti: Vicari (S), Nzonzi (R), Dzeko (R), Cionek (S), Fares (S), Juan Jesus (R), Perotti (R), Missiroli (S), Cristante (R)

ATALANTA-CHIEVO 1-1

32' Meggiorini (C), 55' Ilicic (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello (57' Barrow); Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens (55' Castagne); Gomez; Ilicic (77' Pasalic), Zapata. All. Gasperini

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino; Andreolli (90' Frey), Cesar, Barba; Depaoli, Dioussé, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Meggiorini (70' Pucciarelli), Stepinski (79' Djordjevic). All. Di Carlo

Ammoniti: Meggiorini (C), de Roon (A), Dioussé (C), Hetemaj (C), Cesar (C), Barba (C), Andreolli (C), Giaccherini (C)

EMPOLI-FROSINONE 2-1

21' rig. Caputo (E), 48' Pajac (E), 70' Valzania (F)

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Silvestre, Maietta, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traorè (76' Acquah), Bennacer, Krunic, Pajac (69' Pasqual); Farias (87' Ucan), Caputo. All. Andreazzoli

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano (85' Dionisi); Paganini, Chibsah (60' Trotta), Maiello, Cassata (46' Valzania), Molinaro; Ciofani, Ciano. All. Baroni

Ammoniti: Valzania (F), Goldaniga (F), Pasqual (E), Acquah (E), Dragowski (E), Silvestre (E)

TORINO-BOLOGNA 2-3

6' aut. Pulgar (B), 29' Poli (B), 34' rig. Pulgar (B), 65' Orsolini (B), 89' Izzo (T)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (72' Berenguer); Ansaldi, Baselli (56' Iago Falque), Rincon, Meïté (77' Lukic), Ola Aina; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili (22' Poli), Pulgar; Orsolini (86' Mattiello), Soriano, Sansone (82' Svanberg); Palacio. All. Mihajlovic

Ammoniti: Baselli (T), Soriano (B), Sansone (B), Lyanco (B), Nkoulou (T), Ola Aina (T), Berenguer (T)

Espulsi: 88' Lyanco (B), 90'+3 Ola Aina (T)

SASSUOLO-SAMPDORIA 3-5

15' Defrel (SAS), 36' Quagliarella (SAM), 38' Boga (SAS), 39' Linetty (SAM), 46' Praet (SAM), 63' Duncan (SAS), 71' Gabbiadini (SAM), 93' Babacar (SAS)

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan, Sensi, Di Francesco (46' Locatelli); Berardi, Djuricic (46' Babacar), Boga. All. De Zerbi

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal (87' Vieira), Linetty; Defrel (66' Jankto); Quagliarella (84' Sau), Gabbiadini. All. Giampaolo

Ammoniti: Duncan (SAS), Gabbiadini (SAM)

CAGLIARI-FIORENTINA 2-1

52' Joao Pedro (C), 67' Ceppitelli (C), 88' Chiesa (F)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore (73' Padoin), Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella (80' Deiola); Joao Pedro (83' Thereau), Pavoletti. All: Maran

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Nørgaard (71' Dabo), Gerson; Chiesa, Mirallas (58' Simeone), Muriel. All: Pioli

Ammoniti: Cigarini (C), Chiesa (F), Ceppitelli (C), Pavoletti (C), Gerson (F)