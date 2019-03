Parli di bomber e pensi a Hernan Crespo, impossibile non farlo: 45 reti con l'Inter, 94 con il Parma e 48 con la Lazio. Poi Milan, Chelsea e la Nazionale. Oggi allena il Banfield in Argentina, ma non smette di seguire le sue ex squadre: "L'Inter ha un potenziale campione". In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Crespo ha parlato di Lautaro Martinez, centravanti nerazzurro reduce da un bel periodo di forma. Ha segnato nel derby contro il Milan e anche in Nazionale (nella sconfitta per 3-1 contro il Venezuela).

"Lautaro fa cose impressionanti"

«Lautaro è un grande. Giovane, un po' acerbo forse, ma molto talentuoso. Fa cose impressionanti, sa farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Ha già imparato a conoscere le difese delle squadre italiane e non si lascia intimidire, gioca con coraggio e personalità. Inoltre, bisogna tenere presente che ha iniziato a fare il titolare in un periodo non facile per l’Inter, con tutte le polemiche per il caso Icardi".

"Veron me ne parlò benissimo"

Crespo continua: "È il presente dell'Inter, il mio amico Veròn me ne parlò benissimo, ed è uno che di calciatori se ne intende. Raramente sbaglia un giudizio. E ovviamente anche in questo caso ha avuto ragione, Lautaro è un potenziale campione". C'è differenza tra Hernan e Lautaro: "Non è un centravanti come lo ero io, o come può esserlo Icardi. Ama muoversi su tutto il fronte d’attacco, potrebbe tranquillamente giocare da seconda punta in un 4-4-2. Si è adattato molto bene, ha spirito di sacrificio, è un bel giocatore".