Una benda, la presenza delle famiglie, un posto meraviglioso, una sorpresa da lasciare senza fiato. Il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout ha scelto il golfo di Napoli per la proposta di matrimonio alla sua Sabrina Merlos. Approfittando della pausa per le nazionali, il 26enne francese ha invitato la ragazza per una vacanza in zona e, in contemporanea, le rispettive famiglie. Dopo essere arrivata all'appuntamento con gli occhi bendati, Sabrina si è trovata di fronte il suo Jordan, le loro figlie e una scritta in francese: "Mi vuoi sposare?". Musica di sottofondo, anello, abbraccio e bacio a sancire un dolcissimo sì. Un po’ di commozione e la cena. Prima del post pubblicato dallo stesso giocatore su Instagram: "Una serata piena di emozioni. Circondati dalle nostre meravigliose figlie e dalle nostre famiglie, ho voluto dimostrarti il mio coinvolgimento e fare di te mia moglie. Più di dieci anni passati insieme, con tutto quello che abbiamo avuto, che ci hanno fatto vivere cose straordinarie. Mia metà, voglio stare al tuo fianco per il resto della mia vita... E hai detto SI ! Ti amo".