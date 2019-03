Nel calcio moderno le squadre si incontrano in campo sì, ma anche sui social. Nel 2019 accade pure che tre società scherzino tra di loro su Twitter, mettendo da parte vecchie sfide e storiche rivalità. E può capitare, dunque, che un semplice 'On this day' dell'Inter scateni un simpaticissimo siparietto che coinvolge anche Pisa e Livorno, società rivali da sempre. I nerazzurri hanno pubblicato un video di una partita del 2010, vinta contro la squadra amaranto per 3-0 con la doppietta di Eto'o e il gol di Maicon. Ricordi dolci per i tifosi dell'Inter, considerando che si trattava dell'anno del 'Triplete'. Ma anche i tifosi del Livorno rimpiangono quegli anni della Serie A. La società amaranto, in risposta a questo tweet, ha pubblicato una scherzosa GIF con la scritta 'Gne gne gne'. Uno sfottò proseguito dall'Inter, che ha risposto: "Nemmeno avessimo scritto Forza Pisa". E lì è subentrata anche l'altra squadra toscana: "Quello va bene forever...". A chiudere il siparietto ci ha pensato il Livorno, in risposta al Pisa: "Forza... cosa?!?!?! Non riusciamo a leggere. Abbiamo un blocco su determinate parole". Il tutto condito con emoticon e... tanta ironia!