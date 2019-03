Inter-Lazio, le chiavi tattiche della sfida

La sfida tra Inter e Lazio potrebbe ridisegnare la serratissima lotta per un posto nella prossima Champions League. I nerazzurri cercheranno di dare continuità alla buona prestazione del derby, trovando però sulla loro strada alcuni infortuni che potrebbero essere cruciali e una formazione dalle caratteristiche potenzialmente scomode per il gioco di Spalletti. Insomma, ci sono gli ingredienti per ritenere che entrambe le squadre possano optare per un approccio più aggressivo fin dai primi minuti ma, come spesso a cade a questi livelli, ci sono alcuni snodi tattici che potrebbero rivelarsi determinanti nell’incanalare la partita su determinati binari.

I dubbi di Spalletti e le certezze di Inzaghi

Al di là degli exploit nei rispettivi derby cittadini, Inter e Lazio hanno in comune, in questa stagione, qualche sofferenza di troppo nel convertire le opportunità da gol che vengono create. Se però i nerazzurri hanno mostrato, soprattutto con Icardi in campo, di avere un problema anche di diversificazione della manovra, per i biancocelesti si è trattato di un calo (fisiologico?) delle percentuali di realizzazione dei suoi talenti offensivi, che pure hanno mantenuto un buon apporto nella costruzione delle occasioni.

La Lazio è riuscita a rimettere in carreggiata la propria produzione offensiva passando ormai in pianta stabile all’utilizzo contemporaneo di Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Correa e Immobile, con i primi due in posizione di intermedi al fianco di Leiva, un blocco che dovrebbe essere confermato anche contro l’Inter. La forza principale della squadra di Inzaghi rimane la sua capacità di interpretare la verticalità, in entrambe le fasi di gioco, attraverso aggressioni intense al portatore in qualunque parte del campo e repentine ricerche della profondità quando in possesso.

Contro il Milan, che aveva adottato un approccio sorprendentemente aggressivo sul pressing alto, in forte discontinuità con quanto proposto per tutta la stagione, l’Inter è riuscita a banchettare sfruttando uno dei cardini del gioco di Spalletti, ovvero il trequartista che danza tra le linee e cuce i reparti, inserendosi spesso anche senza palla in area. Vecino, dopo diverse prestazioni non entusiasmanti, è stato a lungo una spina nel fianco per i rossoneri e ha consentito all’Inter di dare maggior respiro alle azioni offensive, grazie anche alla spiccata associatività di Lautaro Martinez.

In tutto questo, però, sembra che la poca abitudine a portare quel tipo di pressione da parte del Milan abbia avuto più responsabilità rispetto all’effettiva naturalezza dei nerazzurri nella risalita del campo. Basti pensare all’Eintracht, abile a collassare velocemente e con tanti uomini nell’area centrale, disturbando puntualmente la costruzione del gioco attraverso un sistema di marcature orientato più sull’uomo che sulla zona.

Questa situazione potrebbe riproporsi in maniera credibile anche contro la squadra di Inzaghi, abbastanza abituata a portare tanti effettivi senza palla nella metà campo avversaria, rendendo così complicata la risalita dei padroni di casa, che non potranno neanche contare sulla capacità di Lautaro nell’abbassarsi e connettersi con centrocampisti e difensori per favorire il palleggio.