Sono decisamente due star di Instagram Lewis Hamilton e il capitano dell'Atalanta Papu Gomez: l'uno per la vita da rockstar al di fuori dalle piste e l'altro per la Papu Dance, le fasce da capitano colorate e i memes divertenti. Adesso ad unirli anche una maglia, quella della nuova collezione firmata da Lewis Hamilton per Tommy Hilfiger e presentata nell'autunno del 2018 indossata proprio dal Papu. Sotto al suo post Instagram il commento: "Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle" e poi i ringraziamenti al campione del mondo di Formula 1 con tanto di saluto col pugno stile rapper.