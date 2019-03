“Sarà fondamentale per il quarto posto”. Diego Perotti non ha dubbi: Roma-Napoli può indirizzare la stagione dei giallorossi, che si è ulteriormente complicata dopo la sconfitta contro la Spal prima della pausa per dare spazio alle nazionali contro. La squadra di Ranieri ha bisogno di punti e la chance di rialzare testa e morale può essere proprio la sfida contro gli azzurri all’Olimpico: “Sarà una partita tosta, sono una grande squadra - ha ammesso l’esterno argentino in esclusiva a Sky Sport - Loro giocano bene insieme e si conoscono da tanto tempo. Per noi diventa fondamentale, soprattutto dopo la sconfitta con la Spal, per il quarto posto. Sarà una battaglia e daremo tutto per portare a casa la vittoria”. Perotti ha poi aggiunto: “Dobbiamo avere più unione come squadra, dobbiamo essere più compatti e uniti. Alla fine se tutti andiamo dalla stessa parte almeno sappiamo che alla fine della stagione non ci possiamo rimproverare nulla. Io voglio questo, andare in vacanza tranquillo con me stesso e i miei compagni, perché avremo fatto tutto e dato tutto. Poi il 26 maggio vedremo se saremo riusciti a farlo. Ma se siamo una squadra e lottiamo l’uno per l’altro possiamo farcela”.

"Non possiamo permetterci passi falsi"



Roma al momento quinta a -4 dal quarto posto, occupato dal Milan: “Se credo nella Champions? È possibile - ha spiegato l’esterno della Roma - Siamo lì a 4 punti, con dieci partite ancora da giocare la possibilità di arrivarci c’è. Poi ci sono altre gare, come Inter-Lazio, ci sono squadre che perderanno punti per forza. Noi dobbiamo pensare solo a noi, a vincere e dopo vedere come finiscono le altre. Serve giocare il nostro calcio, quello che abbiamo espresso lo scorso anno e quest’anno in qualche partita. Con la consapevolezza che non c’è margine di errore e che qualche punto perso non si potrà recuperare”, ha concluso Perotti.