Serie A, le migliori giocate della 30^ giornata

Certi giorni Josip Ilicic sembra il giocatore più forte del mondo, senza ironia. Il modo con cui dribbla grappoli di avversari, trova passaggi illuminanti e angoli di tiro impossibili è eccezionale nel senso più vero del termine. Poi ci stanno alcuni momenti della partita in cui Ilicic prende fuoco e in campo sembra riuscirgli letteralmente tutto.

I primi 5 minuti di Atalanta Bologna sono stati così, con Ilicic a segnare un gol incredibile dopo 2 minuti e uno ancora più incredibile dopo 5. È stato difficile scegliere uno dei due e facciamo che questo vale anche per l’altro. Il primo gol è più classico, sia per Ilicic che per altri mancini tecnici che giocano a piede invertito. Cioè conduzione palla da destra a rientrare verso il campo e poi tiro sul palo lungo; anche se quando lo fa Ilicic è sempre un po’ diverso ed eccezionale, perché per la lentezza e la rigidità con cui si muove non dovrebbe riuscirci e invece ci riesce; la sua elusività è qualcosa che forse può capire solo chi lo deve marcare. Per questo il secondo gol è ancora più notevole: i dribbling di Ilicic consistono il più delle volte nel farti credere che può rientrare dal sinistro verso il destro, poi non lo fa quasi mai, ma stavolta sì: torna sul destro dentro l’area e tira forte e dritto sul secondo palo.

Ora Ilicic è arrivato a 11 gol in 17 presenze da titolare, con in più 7 assist a referto, gli stessi numeri dello scorso anno (11 gol e 8 assist) e solo 2 gol in meno della sua migliore stagione realizzativa, quella 2015/16 con la maglia della Fiorentina.

Il sombrero di tacco di Nicola Sansone