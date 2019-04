Ha rivisto l'episodio del VAR di Ferrara? Perché sono cose che ci si porta un po' dietro. Sembra ci sia un rapporto di grande tensione tra la Lazio e la classe arbitrale.

Noi facciamo scuola per quanto riguarda il VAR, siamo stati i primi a subire un'espulsione da un nostro rigore a favore e ora abbiamo subito un rigore con i giocatori che dicono che non c'è niente. Il nostro direttore penso sia stato anche multato. Noi vogliamo giocarcela fino in fondo e lo vogliamo far dire al campo, senza fattori esterni che ci rallentino. Il VAR abbiamo avuto problemi in passato, ma non mi va nemmeno di parlarne. Abbiamo avuto due casi unici però.