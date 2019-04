Un avvicinamento alla partita contro il Sassuolo molto particolare quello vissuto dai tifosi della Lazio nel tardo pomeriggio dell'Olimpico. Grazie a un'iniziativa della società biancoceleste, infatti, i sostenitori della squadra capitolina sono potuti tornare indietro di 19 anni riabbracciando idealmente uno degli idoli più osannati dalla curva Nord, quel Juan Sebastian Veron capace di esaltanti giocate di elevatissima classe, autore di 14 reti in due stagioni e assoluto protagonista del secondo e ultimo scudetto della storia della Lazio.

L'argentino è stato prima premiato dal presidente Claudio Lotito che lo ha omaggiato con una maglia speciale e poi ha fatto un giro della pista di atletica per ricevere il saluto dei suoi tifosi, intrattenendosi più a lungo sotto la curva Nord dove ha parlato attraverso un megafono: "Volevo ringraziare tutti, ho un ricordo speciale di quegli anni meravigliosi passati insieme. Vorrei ringraziare i miei ex compagni e il presidente, senza loro sarebbe stato difficile. Ma voglio anche ringraziare voi per tutto l'amore e l'affetto che avete per me. Ho passato due anni meravigliosi. L'amore che avete voi per me ce l'ho anche io per voi. Sempre forza Lazio".