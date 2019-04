Si avvicina lo scontro in Chiave Champions che vedrà di fronte il Milan e la Lazio a San Siro. I rossoneri vogliono invertire una tendenza che dalla sconfitta del derby è stata piuttosto negativa e proveranno a ritrovare la vittoria proprio contro una diretta concorrente per il quarto posto (oltre che contendente nel ritorno della semifinale di Coppa Italia). Per quanto riguarda le condizioni del gruppo di Rino Gattuso, il blocco dei titolari è quasi tutto a disposizione. Unica eccezione è Gianluigi Donnarumma che sta provando a recuperare dall'infortunio muscolare patito contro l'Udinese. Tuttavia, nonostante gli sforzi dello staff medico che non lascerà nulla di intentato per restituire a Gattuso il giovane portiere, sembra improbabile che possa esserci contro la Lazio. Infatti, il Milan non vuole rischiare una ricaduta e anche se cercherà di fare in modo di poterlo schierare nella sfida di San Siro, non verranno presi rischi eccessivi in vista di un finale di stagione così tirato e del ritorno della semifinale di Coppa Italia proprio contro la Lazio. Anche Conti non è al massimo della condizione.



Dunque, per quanto riguarda le scelte di formazione, Gattuso potrebbe confermare la squadra che ha sfiorato la vittoria allo Stadium contro la Juventus. Dunque si potrebbe andare verso una conferma del tridente offensivo con Piatek-Suso-Borini e con il sacrificato Biglia a lasciare il posto a Calhanoglu a centrocampo. Gattuso sta provando, in questi giorni, la formazione, anche se in mattinata il Milan si è allenato in palestra. Dunque, ad ora l'ipotesi più probabile sembra essere la conferma dell'undici che ha affrontato la Juventus.