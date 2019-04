Hai già pianificato il futuro con la società?

Ci siamo incontrati e abbiamo deciso che non dobbiamo avere rimorsi per questo finale di campionato, è tutta una conseguenza di questi risultati. Ci siamo incontrati come pensiero, dobbiamo fare tutto per il baule, il forziere, ovvero andare in Champions League. È il nostro tesoro, siamo in sintonia su questo. La cosa fondamentale è che il nostro compito resta lo stesso, non c'è spazio di adagiarsi su questa cosa, non dobbiamo trascurare nulla. Ciò che trascuriamo oggi non può essere recuperato domani, siamo forti su questi concetti.