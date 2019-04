GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI A

MILAN-LAZIO 1-0

79' rig. Kessié

MILAN: (4-3-3): Reina; Calabria (67' Laxalt), Musacchio, Romagnoli (67' Zapata), Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso, Piatek (84' Cutrone), Borini. All. Gattuso

LAZIO: (3-5-1-1): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Bastos (81' Parolo); Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (74' Durmisi); Correa (47' Caicedo); Immobile. All. Inzaghi

Ammoniti: Romulo (L), Luis Alberto (L)

ROMA-UDINESE 1-0

67' Dzeko

ROMA (4-4-2): Mirante; Juan Jesus (46' Florenzi), Manolas, Fazio, Marcano; Zaniolo, Cristante, De Rossi (69' Ünder), El Shaarawy; Schick (46' Pellegrini), Dzeko. Allenatore: Ranieri

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio (84' Teodorczyk), Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora (68' Sandro), De Paul, D’Alessandro (72' Pussetto); Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor

Ammoniti: Juan Jesus (R), D'Alessandro (U), Musso (U), Troost-Ekong (U), Dzeko (R)

SAMPDORIA-GENOA 2-0

3' Defrel, 53' Quagliarella

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala (83' Bereszynski), Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (58' Jankto); Ramirez; Quagliarella, Defrel (71' Gabbiadini). All. Giampaolo

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Rolon (56' Lerager), Miguel Veloso, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamé (72' Sanabria). All. Prandelli

Espulso Biraghi (G) al 51'

Ammoniti: Criscito (G), Linetty (S), Pandev (G), Romero (G), Lerager (G), Gabbiadini (S)

TORINO-CAGLIARI 1-1

52' Zaza (T), 76' Pavoletti (C)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri (40' Ola Aina), Meité, Rincon (87' Damascan), Ansaldi; Baselli, Berenguer (73' Parigini); Zaza. All. Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita (73' Birsa), Cigarini, Faragò; Barella; Joao Pedro (66' Cerri), Pavoletti (85' Lycogiannis). All. Maran

Ammoniti: Rincon (T), Faragò (C), Berenguer (T), Padoin (C), Pisacane (C)

Espulsi: Zaza (T) al 73', Pellegrini (C) all'82', Barella (C) al 95'

FIORENTINA-BOLOGNA 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Dabo, Veretout, Gerson (77' Benassi), Biraghi; Simeone (56' Mirallas), Muriel (87' Vlahovic). All. Montella

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli (78' Donsah), Pulgar (72' Dzemaili), Soriano; Orsolini, Palacio (81' Santander), Sansone. All. Mihajlovic

Ammoniti: Dijks (B), Muriel (F), Palacio (B), Santander (B), Veretout (F)

SASSUOLO-PARMA 0-0

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Bourabia (61' Sensi); Berardi, Matri (73' Babacar), Boga. All. De Zerbi

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Rigoni (55' Sprocati), Scozzarella, Barillà; Ceravolo (79' Bastoni), Siligardi (46' Gervinho), Kucka. All. D'Aversa

Ammoniti: Matri (S), Scozzarella (P), Ferrari (S), Dimarco (P), Sensi (S)

Note: al 40' Consigli (S) para un rigore a Ceravolo (P)