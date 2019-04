Lazio-Udinese, arbitra Calvarese

Sarà Gianpaolo Calvarese ad arbitrare il recupero della 25^ giornata di campionato fra Lazio e Udinese, gara in programma mercoledì 17 aprile allo stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle ore 19. Il fischietto della sezione di Teramo sarà assistito da Vuoto e Cecconi, mentre il Quarto uomo sarà Manganiello; Maresca sarà alla Var e Di Liberatore all'Avar. Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan che ha lasciato uno strascico polemico legato anche alle proteste della dirigenza biancoceleste nei confronti della direzione arbitrale di Rocchi, la Lazio torna subito in campo in un match da non fallire contro l’Udinese. La squadra allenata da Simone Inzaghi – un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite di Serie A – è attualmente all’ottavo posto in classifica a quota 49 punti e in caso di successo tornerebbe a ridosso della quarta posizione occupata dal Milan con 55 punti. L’Udinese, battuta per 1-0 dalla Roma nell’ultima gara di campionato, è invece alla ricerca di importanti punti in chiave salvezza.