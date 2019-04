Fatta eccezione per il Chievo Verona, già aritmeticamente retrocesso, la lotta per la salvezza in questa stagione è più agguerrita che mai. I tanti punti conquistati nelle ultime giornate dalle squadre più in pericolo hanno rimesso in discussione molti club nella volata per non scendere in Serie B. Per questo motivo, possono essere a tutti gli effetti considerate ben 9 le squadre a rischio, ovvero quelle che vanno dalla 11^ posizione in classifica alla 19^, dal Sassuolo al Frosinone. I neroverdi sono a +8 sulla terzultima posizione, occupata da un Empoli che vede distante il Bologna soli due punti. Nel mezzo, ci sono anche Udinese (con una gara da recuperare), Genoa, Parma, Spal e Cagliari. La matematica non ha ancora condannato il Frosinone, penultimo a -8 dal Bologna. Tanti gli intrecci e gli sviluppi possibili in questo finale di stagione, come ancora molti sono gli scontri diretti da giocare. Ecco il calendario completo della volata salvezza:



SASSUOLO (11^ POSIZIONE, 37 PUNTI)

33^ giornata: UDINESE

34^ giornata: FIORENTINA

35^ giornata: Frosinone

36^ giornata: TORINO

37^ giornata: Roma

38^ giornata: ATALANTA



CAGLIARI (12^ POSIZIONE, 37 PUNTI)

33^ giornata: Frosinone

34^ giornata: ROMA

35^ giornata: NAPOLI

36^ giornata: Lazio

37^ giornata: GENOA

38^ giornata: Udinese

SPAL (13^ POSIZIONE, 35 PUNTI)

33^ giornata: EMPOLI

34^ giornata: Genoa

35^ giornata: CHIEVO VERONA

36^ giornata: Napoli

37^ giornata: UDINESE

38^ giornata: Milan

PARMA (14^ POSIZIONE, 35 PUNTI)

33^ giornata: Milan

34^ giornata: CHIEVO VERONA

35^ giornata: Sampdoria

36^ giornata: BOLOGNA

37^ giornata: Fiorentina

38^ giornata: ROMA

GENOA (15^ POSIZIONE, 34 PUNTI)

33^ giornata: Torino

34^ giornata: SPAL

35^ giornata: Roma

36^ giornata: ATALANTA

37^ giornata: Cagliari

38^ giornata: FIORENTINA

UDINESE (16^ POSIZIONE 32 PUNTI)

25^ giornata recupero: LAZIO

33^ giornata: Sassuolo

34^ giornata: ATALANTA

35^ giornata: Inter

36^ giornata: FROSINONE

37^ giornata: Spal

38^ giornata: CAGLIARI

BOLOGNA (17^ POSIZIONE, 31 PUNTI)

33^ giornata: Sampdoria

34^ giornata: Empoli

35^ giornata: MILAN

36^ giornata: Parma

37^ giornata: LAZIO

38^ giornata: Napoli

EMPOLI (18^ POSIZIONE, 29 PUNTI)

33^ giornata: Spal

34^ giornata: BOLOGNA

35^ giornata: Fiorentina

36^ giornata: SAMPDORIA

37^ giornata: Torino

38^ giornata: INTER

FROSINONE (19^ POSIZIONE, 23 PUNTI)