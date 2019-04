Stagione finita per Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus, che nel corso di questa annata è stato costretto a star fuori per diverso tempo a causa di tanti infortuni (muscolari, traumatici e anche un problema al cuore), ha deciso infatti - di comune accordo con la società - di operarsi al ginocchio per risolvere "delle problematiche al ginocchio destro in corso di accertamento e per le quali si rende necessario un approccio chirurgico". Così recita il bollettino pubblicato dal sito ufficiale bianconero, che aggiunge anche che il tedesco non sarà a disposizione per le prossime gare di campionato, a partire dalla sfida contro la Fiorentina che potrebbe consegnare l'ottavo scudetto consecutivo alla squadra di Allegri.

"Penso già alla prossima stagione"



La conferma arriva poi dallo stesso Khedira, che attraverso un messaggio pubblicato su Twitter ha spiegato: "Dopo quattro mesi di continuo dolore al ginocchio - certi giorni ancor peggio che altri - ho deciso di operarmi per sistemarlo e farlo guarire completamente. L'intervento è programmato e avrà luogo nelle prossime due settimane. Adesso il mio obiettivo è tornare al 100% per l'inizio della prossima stagione. Non vedo già l'ora di raggiungere i nostri prossimi obiettivi. Fino alla fine".