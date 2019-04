Dopo il ritorno alla vittoria contro la Lazio, il Milan e Gattuso possono sorridere anche per le notizie che arrivano dall’infermeria: Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá sono infatti tornati ad allenarsi con il gruppo e saranno entrambi a disposizione per la trasferta che attende i rossoneri alla vigilia di Pasqua, nel lunch match contro il Parma. Il portiere aveva riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra, ma al Tardini tornerà tra i pali dal primo minuto; Paquetá invece, che aveva rimediato un trauma distorsivo alla caviglia, dovrebbe partire dalla panchina: per il brasiliano l’obiettivo vero e proprio è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio in programma a San Siro il prossimo 24 aprile. Tutti e due si erano infortunati nel match di San Siro contro l'Udinese, del 3 aprile scorso.



A Parma con il 4-3-3 e pochi dubbi per Gattuso

Nel frattempo comincia a prendere forma la formazione che Gattuso dovrebbe schierare contro il Parma: gli ultimi dubbi saranno sciolti dopo la rifinitura di venerdì e le ultime prove: si va verso la conferma del 4-3-3 visto in campo contro la Lazio nell’ultimo match di campionato. A parte l’avvicendamento in porta, con Reina che tornerà in panchina, gli unici ballottaggi riguardano chi affiancherà Romagnoli al centro della difesa tra Zapata e Musacchio e chi giocherà a centrocampo tra Bakayoko e Biglia.