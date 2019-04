Una giornata di squalifica per Milinkovic-Savic e Luis Alberto. I due giocatori della Lazio salteranno la partita con la Sampdoria del prossimo 28 aprile ma saranno a disposizione di Simone Inzaghi per il match con l’Atalanta del 5 maggio. Per il centrocampista serbo, a cui è stata aggiunta un’ammenda di 10 mila euro, si temevano due o tre turni di stop dopo il calcio nel sedere a Stepinski in Lazio-Chievo. Il centrocampista spagnolo è stato fermato dal Giudice Sportivo per l’applauso ironico rivolto all’arbitro a fine gara.

Gli altri squalificati

Un turno di squalifica anche per Faragò, espulso in Cagliari-Frosinone. Tra i giocatori non espulsi ma fermati per somma di ammonizioni Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo della Roma, Daniele Baselli (Torino), Camillo Ciano (Frosinone), Thiago Cionek (Spal) e Miguel Veloso (Genoa). Inoltre, è stata inflitta un’ammenda di 10 mila euro con diffida all’allenatore dell’Atalanta Gasperini, reo di aver contestato platealmente una decisione arbitrale “rivolgendo al direttore di gara un’espressione irrispettosa”. Infine, ammenda di 2 mila euro per l'Empoli per via del lancio di un fumogeno da parte dei sostenitori toscani nel corso del primo tempo contro la Spal.