Serie A, le migliori giocate della 33^ giornata

Fra i giocatori che hanno giocato più di mille minuti, Gervinho è il quinto per dribbling tentati, con una percentuale di riuscita superiore al 50%. In una squadra che attacca attraverso transizioni lunghe come il Parma, l’ivoriano brilla soprattutto per la sua velocità in conduzione in spazi aperti, con quella conduzione del pallone non troppo elegante ma efficace nella sua semplicità (appena arrivato in Italia gli chiesero se era più veloce di Bolt, e lui rispose che lo era, ma senza il pallone).

Gervinho però non indossa il numero 10 per puro vezzo: lo onora attraverso un gioco che può essere anche creativo e non solo adagiato sul suo atletismo. Alla fine del primo tempo contro il Milan, stoppa una seconda palla al limite dell’area, poteva essere una buona occasione, l’avesse controllata bene, ma Gervinho non ha nel primo controllo la sua arma migliore. La palla gli rimane sotto, allora si produce in qualche finta che lo isola sul vertice sinistro dell’area. Due giocatori del Milan lo chiudono in raddoppio, e lui vede il corridoio per infilarsi in mezzo a loro allungandosela con l’interno sinistro. Uno di quei dribbling in cui difendere in due sembra quasi uno svantaggio.

Colpo di tacco di Borja Valero nella sua grande partita