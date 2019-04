Quando e a quali orari si gioca la 34^ giornata di Serie A?

Sfide interessanti, incroci che promettono spettacolo e scontri diretti decisivi per diversi obiettivi, dalla zona salvezza a quella Champions. Tutto pronto per la 34^ giornata di Serie A, che si disputerà su tre giorni, da sabato 27 a lunedì 29 aprile: tre le gare in programma sabato, cinque domenica e due, infine, lunedì. Ad aprire il quadro subito uno scontro diretto, quello del Dall’Ara tra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Un vero e proprio match point per i rossoblù, che sabato 27 aprile alle ore 15 potrebbero chiudere definitivamente il discorso salvezza: qualora dovesse arrivare una vittoria, infatti, il Bologna si porterebbe a 8 punti di vantaggio proprio sull’Empoli, che attualmente occupa il terzultimo posto. Alle ore 18, poi, occhi puntati sull’Olimpico, dove la Roma non potrà sbagliare contro il Cagliari. Una partita da vincere a tutti i costi per la squadra di Claudio Ranieri per continuare ad inseguire il quarto posto e l’obiettivo Champions, attualmente distante solo un punto. Dall’altra parte gli uomini di Maran, che dopo la vittoria dell’ultimo turno contro il Frosinone sono ormai praticamente salvi. Alle ore 20:30, poi, fari accesi su San Siro, dove andrà in scena il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Un anticipo serale di lusso, con i nerazzurri che giocheranno per blindare il terzo posto e chiudere definitivamente i giochi per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Spalletti, inoltre, deve vendicare la sconfitta dell’andata, l’1-0 subìto all’Allianz Stadium. In quell’occasione fu Mario Mandzukic a segnare la rete decisiva, ma questa volta il croato non sarà a disposizione di Allegri. Ci sarà invece Cristiano Ronaldo, che guiderà l’attacco dei bianconeri, che dopo aver conquistato l’ottavo scudetto consecutivo nell’ultimo turno, puntano adesso a fare ancora risultati positivi.

La prima gara in programma domenica 28 aprile è il lunch match tra Frosinone e Napoli. Nel match delle ore 12:30 allo Stirpe gli uomini di Marco Baroni cercano un successo di prestigio per provare a mantenere ancora accese le speranze di una salvezza che appare quasi impossibile. La squadra di Carlo Ancelotti, però, è chiamata a reagire dopo l’ultimo periodo piuttosto opaco, caratterizzato dall’eliminazione in Europa League per mano dell’Arsenal e dalla sconfitta interna nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta. Due, poi, le gare in programma alle ore 15: la prima è quella tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, Chievo e Parma. I ragazzi di Di Carlo, reduci dalla bella quanto sorprendente vittoria esterna contro la Lazio, seppur già retrocessi vogliono concludere al meglio la stagione, mentre la squadra di D’Aversa, che nell’ultima gara ha fermato il Milan, punta a dare seguito alla bella prestazione contro i rossoneri. Nell’altra sfida delle 15 ancora uno scontro diretto in chiave salvezza, quello tra Spal e Genoa. Petagna e compagni, in formissima nell’ultimo periodo, vogliono chiudere definitivamente i conti, ma i rossoblù hanno bisogno di un risultato positivo per evitare brutte sorprese nelle giornate finali. Alle ore 18 un altro incrocio che potrebbe rivelarsi decisivo per l’Europa, al Ferraris si affrontano Sampdoria e Lazio. I blucerchiati cercano un successo che possa dare ancora qualche speranza di qualificazione all’Europa League, mentre i biancocelesti, rinfrancati dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, vogliono i tre punti per inseguire ancora la zona Champions, che dista quattro lunghezze. In serata, infine, la sfida più affascinante della domenica, il posticipo delle 20:30 tra Torino e Milan. Vero e proprio scontro diretto in chiave Champions, con una vittoria i granata aggancerebbero in classifica proprio i rossoneri, che devono superare la delusione derivata dall’eliminazione in semifinale di Coppa Italia.



In chiusura le due partite in programma lunedì 29: la prima, alle ore 19, quella tra l’Atalanta e l’Udinese. I nerazzurri di Gasperini, reduci dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, vogliono mantenere il quarto posto per continuare a sognare la Champions, ma i bianconeri di Tudor devono tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica. L’ultima gara, quella delle 21, è tra la Fiorentina e il Sassuolo.

Dove si gioca il big match di giornata?

Il big match della 34^ giornata di Serie A si gioca senza dubbio a San Siro, dove Inter e Juventus si affrontano nel Derby d’Italia. Una partita sentitissima quella tra le due grandi rivali, con i nerazzurri che potrebbero avere qualche motivazione in più. Davanti al pubblico di casa, che riempirà l’impianto milanese praticamente in ogni ordine di posto, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a chiudere definitivamente il discorso qualificazione in Champions respingendo l’attacco delle diverse inseguitrici: una vittoria contro i bianconeri potrebbe mettere il sigillo sul terzo posto. Non sarà semplice però contro gli uomini di Massimiliano Allegri, che non saranno sazi: nonostante l’ottavo scudetto consecutivo sia già in tasca, infatti, Cristiano Ronaldo e compagni hanno l’obiettivo di fare bella figura a San Siro, magari riuscendo a portare a casa il bottino pieno. La partita, in programma sabato 28 aprile alle 20:30, promette spettacolo. Lo stesso si può dire per Torino-Milan, posticipo domenicale della 34^ giornata di Serie A: lo scontro diretto in chiave Champions è visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno e anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.



Calendario e orari della 34^ giornata di Serie A

Bologna-Empoli, sabato 27 aprile, ore 15 (Sky Sport Serie A satellite, digitale e fibra; Sky Sport 251, satellite e fibra)

Roma-Cagliari, sabato 27 aprile, ore 18 (Sky Sport Serie A, satellite, digitale e fibra; Sky Sport 251, satellite e fibra)

Inter-Juventus, sabato 27 aprile, ore 20.30

Frosinone-Napoli, domenica 28 aprile, ore 12.30

Chievo-Parma, domenica 28 aprile, ore 15

Spal-Genoa, domenica 28 aprile, ore 15 (Sky Sport Serie A, satellite, digitale e fibra; Sky Sport 251, satellite e fibra)

Sampdoria-Lazio, domenica 28 aprile, ore 18 (Sky Sport Serie A, satellite, digitale e fibra; Sky Sport 251, satellite e fibra)

Torino-Milan, domenica 28 aprile, ore 20.30 (Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, satellite, digitale e fibra; Sky Sport 251, satellite e fibra. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q)

Atalanta-Udinese, lunedì 29 aprile, ore 19 (Sky Sport Serie A, satellite, digitale e fibra; Sky Sport 252, satellite e fibra)

Fiorentina-Sassuolo, lunedì 29 aprile, ore 21 (Sky Sport Serie A, satellite, digitale e fibra; Sky Sport 251, satellite e fibra)