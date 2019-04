Come si possono ottenere le stesse motivazioni in tutte le partite?

Nel girone di andata mi chiedevate come mai non si vincesse contro le grandi. Dare una spiegazione precisa non è facile: ad esempio abbiamo giocato quattro partite a San Siro e ne abbiamo vinte tre, perdendo l'altra per situazioni non chiare. Questo vuol dire che ci sono qualità e valori umani. Purtroppo abbiamo avuto un calo e non doveva capitare in questo momento. Ora vogliamo andare avanti fino alla fine, consapevoli che anche quest'anno giocheremo circa 50 partite.