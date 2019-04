Un gol da record per entrare ancora di più nella storia del Napoli. La rete realizzata al Benito Stirpe contro il Frosinone da Dries Mertens ha permesso al talento belga di salire a quota 81 gol in maglia azzurra in Serie A, raggiungendo così Diego Maradona al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi nella storia del club in campionato. “Un onore avere qualcosa in comune con il giocatore N1 al mondo, simbolo di Napoli e della napoletanità”, ha scritto proprio Mertens su Instagram, con un fotomontaggio che lo ritrae esultante insieme a Maradona. E proprio il Pibe de Oro, sempre su Instagram, ha voluto fare i complimenti al calciatore belga: “Voglio congratularmi con Mertens per le 81 reti raggiunte oggi. Spero con tutto il cuore che continui a segnare ancora tanti gol con il Napoli!!! #ForzaNapoliSempre”, si legge nel post pubblicato da Maradona.