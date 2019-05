Come si gestirà l’assenza di Moretti?

Se giocheremo a tre ho Bremer, che è un ragazzo che ha la mia fiducia e sta facendo bene da tempo, oppure posso abbassare De Silvestri. Oppure possiamo giocare con la difesa a quattro. Certo che Moretti era una garanzia. Per Bremer può darsi che era meglio l’esordio in una partita come quella con il Sassuolo oppure può darsi che è meglio in una partita come quella di domani. Parlerò con lui e vedremo, deciderò domani