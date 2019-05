Il derby della Mole sullo sfondo e il futuro di Massimiliano Allegri come argomento caldo in casa Juventus. A parlarne è Pavel Nedved, che ai microfoni di Sky Sport ha confermato l’allenatore che ha vinto cinque scudetti in altrettante stagioni: “Allegri sarà l’allenatore della Juventus l’anno prossimo? Certo, ha un contratto e deve continuare. Io sono stato fuori, ma da quando sono tornato l’ho visto sereno, così come lo sono la squadra e il presidente Agnelli”. Sull’incontro – più volte annunciato dallo stesso Allegri – con Agnelli, Nedved ha aggiunto: “Ci sarà, è tutto ok. Quando sarà il momento, si incontreranno”.

"Il derby è bello, non c'è odio"

Poi Nedved ha parlato anche della partita contro il Torino, che ha vissuto da calciatore e adesso da dirigente: “Il derby della Mole mi è sempre piaciuto – ha ammesso l’ex centrocampista ceco – è una bella partita perché non ho mai visto odio tra le squadre. Solo grande serenità in un confronto tra due squadre forti”.