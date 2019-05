Occasione da non fallire per provare a blindare il terzo posto e avvicinarsi sempre più all’aritmetica certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League: obiettivo tre punti per l’Inter di Luciano Spalletti, che lunedì 13 maggio alle ore 21 sfiderà a San Siro il Chievo Verona già retrocesso nella gara che chiuderà la 36^ giornata di Serie A.

Inter, Cedric e Miranda in difesa: ballottaggio Icardi-Lautaro

Senza lo squalificato D’Ambrosio e con de Vrij ai box per infortunio: Luciano Spalletti è costretto a cambiare metà della difesa titolare, con Cedric candidato a giocare dal primo minuto sulla fascia destra e Miranda al centro insieme a Skriniar, a sinistra ancora spazio ad Asamoh. A centrocampo, assente lo squalificato Brozovic, l’allenatore nerazzurro schiererà dal primo minuto Borja Valero in coppia con Vecino, con quest’ultimo che dovrebbe recuperare dal problema che lo ha tenuto fuori contro l’Udinese. In caso di forfait pronto Gagliardini. Trio di trequartisti che dovrebbe essere composto da Politano, Radja Nainggolan e Perisic, a loro il compito di supportare l’unica punta che uscirà dall’ormai consueto ballottaggio tra Icardi e Lautaro Martinez. Decisione finale che verrà presa solo all’ultimo.

Inter (4-2-3-1), la probabile formazione: Handanovic; Cedric, Skrinair, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Chievo, Vignato trequartista: la probabile formazione

Zero obiettivi di classifica vista l’ormai certa retrocessione in Serie B, ma tanta voglia di far bene e onorare al meglio il campionato come già dimostrato nelle precedenti gare, vittoria all’Olimpico contro la Lazio su tutte: il Chievo che scenderà in campo a San Siro lo farà con una formazione che proverà a insidiare l’undici di Spalletti. Nel 3-4-1-2 di Di Carlo, spazio ancora a Semper in porta: linea difensiva a tre con Andreolli, Cesar e Barba; a centrocampo si proverà a recuperare Depaoli, ma al momento il favorito sulla destra è Kiyine. Con lui in mediana anche Rigoni, Hetemaj e Leris. Dietro alle due punte, che dovrebbero essere Meggiorini e Grubac, agirà il giovane Vignato (classe 2000 che piace molto anche all’Inter). Assente per squalifica Dioussé.

Chievo (3-4-1-2), la probabile formazione: Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Kiyine, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Grubac. Allenatore: Di Carlo.