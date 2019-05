Atalanta e il sogno Champions: bastano 4 punti

Quattro punti per trasformare il sogno in realtà. Il successo contro il Genoa (uno degli anticipi della 36^ giornata di Serie A) ha avvicinato ancora di più l’Atalanta verso la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League, adesso – a prescindere da quello che faranno gli avversari – alla formazione bergamasca basteranno quattro punti nelle ultime due giornate di campionato per ottenere l’aritmetica certezza di finire tra le prime quattro in Serie A. La trasferta contro la Juventus allo Stadium, poi la sfida con il Sassuolo in casa ma al Mapei Stadium (dove i nerazzurri giocano per via dei lavori di ristrutturazione del loro stadio): 180 minuti per centrare un obiettivo che farebbe entrare di diritto la squadra allenata da Gasperini nella storia del club bergamasco. Ultimo scatto verso il traguardo europeo, senza dimenticare la finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì 15 maggio: “L'aritmetica dice che mancano pochi punti alla Champions League. Coppa Italia? Vogliamo regalare un sogno alla nostra gente, sono fantastici, anche a Roma ci saranno moltissimi tifosi, verranno con le famiglie. Dobbiamo restare concentrati", le parole di Gasperini dopo il successo sul Genoa.

Atalanta, che numeri!

Un rush finale da non fallire, con Gasperini che – oltre all’entusiasmo che circonda tutto l’ambiente nerazzurro – potrà contare su un attacco da favola: 99 le reti segnate fino a questo momento della stagione da Zapata e compagni (10 in Coppa Italia, 16 in Europa League, 73 in campionato). Miglior attacco della Serie A e Atalanta vera e propria cooperativa del gol con 14 giocatori diversi andati a segno in stagione.

Champions, la volata finale

Nerazzurri padroni del proprio destino: con quattro punti infatti l’Atalanta otterrà la certezza aritmetica di finire tra le prime quatto posizioni in campionato, a prescindere da quello che faranno gli avversari. Questi, comunque, gli impegni delle formazioni ancora oggi in corsa per il quarto posto:

ATALANTA* (3^ posizione, 65 punti): JUVENTUS, Sassuolo;

INTER (4^ posizione, 63 punti):Chievo, NAPOLI, Empoli;

MILAN* (5^ posizione, 62 punti): Frosinone, SPAL;

ROMA ( 6^ posizione, 59 punti): Juventus, SASSUOLO, Parma;

LAZIO* (58 punti): Bologna, TORINO;

TORINO (57 punti): Sassuolo, EMPOLI, Lazio.

*una gara in più;

**in maiuscolo le partite da giocare in trasferta.