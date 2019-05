Ci siamo, la Serie A sta per finire, siamo all'ultimo atto. O quasi. Penultima giornata di campionato con un paio di verdetti ancora da assegnare: partiamo dalla corsa Champions, con l'Atalanta che se la vedrà con la Juventus all'Allianz Stadium. Gasperini insegue una storica qualificazione, mancano 4 punti. Sarà il big match di giornata. Spazio anche alla corsa salvezza con Empoli-Torino. Andreazzoli sfida Mazzarri.

Quando e a quali orari si gioca la 37^ giornata?

Tre match di sabato: si parte con Udinese-Spal alle ore 15. La squadra di Semplici è già salva, adesso vuole soltanto migliorarsi, mentre l'Udinese di Tudor insegue la salvezza invece, a caccia di punti per restare in Serie A. Ne ha 37 anni, con una vittoria sarebbe praticamente salvo senza aspettare l'ultima giornata. Poi sarà il turno di Genoa-Cagliari (ore 18) e Sassuolo-Roma (ore 20.30). La prima sfida vale un'altra salvezza: i ragazzi di Maran sono quasi sicuri di un posto in Serie A nella prossima stagione, ma non ancora tranquilli da un punto di vista aritmetico. Mentre il Genoa deve vincere per scacciare i fantasmi della retrocessione, sono a 36 punti (l'Empoli è a 35). Reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta, Prandelli vuole alzare subito la testa e vincere in casa.

Domenica si giocheranno sei partite: Chievo-Sampdoria darà il via alla giornata (12.30), sono due squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato. I gialloblù di Domenico Di Carlo sono retrocessi, stanno facendo giocare diversi giovani, mentre la Sampdoria di Giampaolo ha fallito l'ingresso in Europa e gioca soltanto per un obiettivo: far vincere a Quagliarella la classifica di capocannoniere (è a 26 reti). Spazio a Empoli-Torino poi, l'altra gara più attesa, le due squadre si giocano tutto: Andreazzoli vuole la salvezza, mentre Mazzarri punta il sesto posto. La Lazio ha vinto la Coppa Italia, quindi se i granata arrivassero settimi non entrerebbero in Europa League, Si gioca alle 15. Come Juventus-Atalanta, la sfida più attesa della penultima Ingiornata. I bianconeri hanno già vinto lo scudetto, ma i nerazzurri puntano una storica qualificazione in Champions, soprattutto dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Sempre alle 15 si giocherà anche Parma-Fiorentina, altre due squadre a cui basta un punto. Vincenzo Montella è ancora a caccia del primo successo in panchina e vuole ottenerlo.

Si chiude con Milan-Frosinone (domenica ore 18) e Napoli-Inter (ore 20.30). I rossoneri cercano punti per tallonare l'Atalanta in zona Champions, approfittando di un passo falso di Zapata e compagni all'Allianz Stadium, mentre il Frosinone è già retrocesso. Occhio a Napoli-Inter poi: gli azzurri sono già sicuri del secondo posto, mentre Spalletti vuole vincere per chiudere il discorso sulla terza piazza, puntata proprio dall'Atalanta.

La 37esima giornata si chiuderà con Lazio-Bologna di lunedì 20 maggio (in programma alle 20.30). Inzaghi ha già vinto l'Europa League, la settima della storia biancoceleste, guadagnandosi l'accesso ai gironi per la prossima stagione.

Dove si gioca il big match di giornata?

Allianz Stadium, Juventus-Atalanta. Obiettivo riscatto per Gasperini: i nerazzurri vogliono la Champions, sono quarti a 65 punti, a +3 sulle dirette concorrenti (Milan e Roma). Sarà una sfida speciale per Gasp, cresciuto nelle giovanili della Juve sia come allenatore che come calciatore. Ha allenato lì fino al 2003, prima del passaggio al Crotone. La partita si giocherà domenica 19 maggio alle ore 15. L'Atalanta vuole realizzare il suo sogno.

Calendario e orari della 37^ giornata

Udinese-Spal, sabato ore 15 (Sky Sport Serie A 202)

Genoa-Cagliari, sabato ore 18 (Sky Sport Serie A 202)

Sassuolo-Roma, sabato ore 20.30

Chievo-Sampdoria, domenica ore 12.30

Empoli-Torino, domenica ore 15 (Sky Sport Serie A 202)

Juventus-Atalanta, domenica ore 15 (Sky Sport Serie A 202)

Parma-Fiorentina, domenica ore 15

Milan-Fiorentina, domenica ore 18 (Sky Sport Serie A 202)

Napoli-Inter, domenica ore 20.30 (Sky Sport Serie A 202)

Lazio-Bologna, lunedì ore 20-30 (Sky Sport Serie A 202)