La festa a sorpresa per il ‘Maestro’. Andrea Pirlo, che lo scorso 19 maggio ha compiuto 40 anni, è stato festeggiato da alcuni dei suoi amici ed ex compagni di squadra, oltre che naturalmente dai familiari. Al rientro nella sua abitazione, infatti, l’ex centrocampista della Nazionale ha trovato ad attenderlo, tra gli altri, i suoi ex compagni ai tempi del Milan Massimo Ambrosini, Rino Gattuso, Massimo Oddo e Alberto Gilardino, oltre a Lele Adani e ad Alino Diamanti. Una festa a sorpresa per i 40 anni di Andrea Pirlo ‘svelata’ via social da Ambrosini che ha pubblicato diverse storie su Instagram, compreso l’arrivo del ‘Maestro’ a bordo della sua automobile in compagnia di Simone Pepe, con cui ha condiviso lo spogliatoio alla Juventus. Dopo i tanti auguri ricevuti in questi giorni da parte di compagni, avversari, club e dal mondo del calcio in generale, per Andrea Pirlo un’altra serata di festa. Con gli amici più stretti, per un evento – i 40 anni appunto – reso adesso ancora più speciale.