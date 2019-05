Gli arbitri Uefa cambiano pelle. O meglio, maglia. E a cominciare dalle finali di Madrid e Baku vestiranno, per l'appunto italiano. Il tutto grazie all'accordo ufficializzato questa mattina, 23 maggio, presso la sede della UEFA a Nyon, dove Roberto Rosetti, responsabile del settore arbitrale UEFA, e Gianluca Pavanello, CEO di Macron, hanno celebrato la partnership svelando le nuove divise. I nuovi kit Macron per gli arbitri UEFA faranno il loro esordio nei due più importanti e attesi appuntamenti della stagione delle competizioni europee per club: la finale di UEFA Europa League a Baku tra Chelsea e Arsenal e la finale di UEFA Champions League a Madrid tra Liverpool e Tottenham. Le nuove maglie mantengono i tradizionali colori nero, giallo fluo, azzurro fluo e rosa fluo. Dotate di comode tasche anteriori con chiusura in velcro, sono connotate nella parte anteriore da un disegno rigato e dettagli neri (tranne che nella versione black) nel girocollo e sui bordo manica. Sul petto al centro il Macron Hero, nuovo e identificativo logo del brand italiano. Shorts neri per tutte e quattro le maglie e calzettoni che riprendono il colore della singola maglia, con una banda orizzontale nera con il Macron Hero. La vestibilità è Slim Fit e gli inserti in micromesh consentono la massima traspirabilità.