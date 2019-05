Dal campo alla scrivania, passando per il... set. Francesco Totti sta girando un documentario che racconterà la sua vita, ispirato al libro scritto con Paolo Condò "Un capitano" (Rizzoli). Lo ha ufficializzato lo stesso ex capitano della Roma, che su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae all'Olimpico, dove c'è stato il primo ciak, insieme al regista Alex Infascelli: "Un nuovo grande progetto è alle porte! Iniziano le riprese del documentario che racconterà la mia storia". E una tappa molto significativa è sicuramente quella della scuola elementare "Manzoni", che Totti ha frequentato da bambino e che nella mattinata di giovedì si è trasformata in un set davvero speciale: l'ex capitano giallorosso, come si vede dal video che ci ha concesso Rete Sport, è tornato nell'edificio che lo ha ospitato quando era bambino per girare alcune scene e ovviamente è stato accolto da tantissimi ragazzi impazienti di poterlo vedere anche solo per qualche secondo.

La serie tv Sky



Il documentario vedrà Totti, narratore in prima persona, ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera; sarà distribuito al cinema da Vision Distribution. Ma non è il solo progetto che lo avrà come protagonista: in cantiere c'è anche una serie tv che arriverà entro la fine del prossimo anno, prodotta da Sky con Wildside e anch'essa tratta dall'autobiografia scritta con Condò. A differenza del documentario, la serie sarà concentrata su una fase molto particolare della vita di Totti, "inteso come fenomeno sociale oltre che come giocatore". Del cast - né tantomeno chi interpreterà Totti - non si sa nulla: ma impazza già il toto-nomi e Alessandro Borghi è uno, per dirla come se si parlasse di calciomercato, dei profili sondati.