Quando e a che ora si gioca Atalanta-Sassuolo?

La gara tra Atalanta ed Sassuolo, valida per la 38^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, temporanea nuova “casa” della squadra dopo l’avvio dei lavori di ristrutturazione dello stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo.

Dov’è possibile guardare Atalanta-Sassuolo?

Il match di campionato tra Atalanta e Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport sul canale Sky Sport 254 HD (satellite e fibra).

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Sarà la dodicesima sfida tra le due squadre in Serie A. Nel girone di andata il match era terminato con un pirotecnico 6-2 a favore dei nerazzurri: protagonista assoluto Ilicic, entrato dalla panchina e autore di una tripletta. Dopo aver perso le prime due sfide di campionato contro il Sassuolo, l’Atalanta è rimasta imbattuta nelle successive 9 contro i neroverdi e non perde punti dall’8 aprile 2017 (1-1). Mapei Stadium che porta fortuna ai i bergamaschi: tra Serie A, qualificazioni all’Europa League ed Europa League, infatti, hanno perso solo una delle 14 partite giocate (proprio la prima di queste, nel novembre 2013).

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

Quella tra Atalanta e Sassuolo sarà una sfida tra due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. Se l’Atalanta deve fare punti per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, il Sassuolo, attualmente al decimo posto in classifica, può invece dirsi già salvo. I neroverdi hanno vinto solo una (1-0 a Firenze, il 29 aprile scorso) delle ultime sette gare giocate in stagione, ma è anche vero che ne hanno perse altrettante, pareggiandone cinque. La squadra di Gasperini è invece scatenata e imbattuta da ben 12 giornate (8V, 4N), nelle quali non ha mai incassato più di un gol a partita: questa è la striscia più lunga per i bergamaschi in uno stesso campionato di Serie A dal 1988-1989. Per la prima volta nella storia della Serie A, l’Atalanta può chiudere la stagione come migliore attacco del campionato: il Napoli, secondo nella speciale classifica, si trova a due gol di distanza.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Ci si attende sicuramente tanto dall’attacco dell’Atalanta, chiamato a chiudere in bellezza una stagione altisonante. A trascinare i nerazzurri dovrà essere in primis Duvan Zapata, autore di ben 22 reti in questo campionato e attualmente al secondo posto della classifica marcatori insieme a Piatek del Milan. Dopo la tripletta dell’andata, pronto a fare bene anche Ilicic, che è a quota 12 reti in stagione. A supporto dei due bomber di Gasperini ci sarà il Papu Gomez: il capitano dei bergamaschi ha partecipato attivamente a 6 gol nelle ultime quattro presenze di campionato contro il Sassuolo: due reti e quattro assist per l’argentino. Per il Sassuolo occhi puntati sul funambolo Boga: il francese ha completato 77 dribbling in questa Serie A, meno solo di De Paul (81), ed è il giocatore con la più alta media di dribbling riusciti a partita (3,2).