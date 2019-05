Immortalato poche ore fa a Montecarlo nel box della Mercedes con Lewis Hamilton, numero uno in casa McLaren, Cristiano Ronaldo aveva omaggiato il pilota britannico cinque volte campione del mondo di Formula 1. Accompagnato dalla famiglia, visita che ha addirittura permesso al figlio Cristiano Jr di sedersi nell’abitacolo della monoposto W10, il fenomeno della Juventus ha reso un tributo necessario ad un altro campione dello sport. Icone a confronto nel weekend più glamour della stagione di F1, d’altronde CR7 ha conquistato in altrettante occasioni il Pallone d’Oro confermandosi uno dei calciatori più forte di sempre. Un fuoriclasse che oltre il pallone alimenta la sua passione per i motori: ecco quindi che, attraverso il proprio profilo Instagram, Ronaldo ha mostrato l’ultimo bolide accolto nella propria collezione.

Il nuovo bolide di CR7 vale un milione di euro

Si tratta di una McLaren Senna, di colore grigio metallizzato, l’ultima auto da sogno che trova posto nell’invidiabile collezione di Cristiano Ronaldo. Ripreso sui social mentre al volante percorre la salita che conduce alla sua splendida abitazione, l’attaccante della Juve ha così annunciato l’ennesima vettura di lusso presente sul mercato in sole 500 unità. Se il prezzo oscilla tra 850mila e un milione di euro, la macchina acquistata da CR7 vanta una tecnologia Mercedes già utilizzata in competizioni dalla F1 alla GT3 e alla GT4. Ecco perché la velocità della McLaren Senna prevede una potenza stimata fino a 800 cavalli, supercar che accelera da 0 a 100 in 2,8 secondi e che può raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Va da sé che il commento del portoghese al suo post ("Enjoy") non necessita di altre spiegazioni.