A livello personale cosa rappresenta questa partita?

A me danno emozioni tutte le partite. Le partite che non servono a niente e quelle che servono a molto, che probabilmente me ne danno di più. Noi dobbiamo credere in noi stessi, avere la forza mentale per fare un risultato importante. I risultati poi te li porti dietro, te li scrivono addosso per la tua carriera. Sia per me che per i calciatori questo è un match che può dare un risultato che poi ti rimane tatuato addosso. Per questo è una partita importante.