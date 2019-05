Bologna e Napoli alla passerella finale, senza più obiettivi da raggiungere: gli azzurri sono secondi aritmeticamente, i ragazzi di Mihajlovic hanno raggiunto la salvezza grazie al punto rimediato all'Olimpico contro la Lazio. E' una sfida che ormai ha poco da dire. Mertens, Insigne e Milik inseguono il gol, mentre Destro e compagni vogliono chiudere l'anno in bellezza davanti ai propri tifosi, festeggiando una salvezza insperata.

La probabile formazione del Bologna

Miha conferma Palacio e Destro dal primo minuto, con quest'ultimo reduce da un ottimo momento di forma: ha segnato quattro reti nelle ultime cinque partite disputate in campionato, tante quante nelle precedenti 26 gare in Serie A. Mentre Riccardo Orsolini - anche lui in gol contro la Lazio - con sei reti e tre assist è il secondo giocatore più giovane ad aver preso parte attiva ad almeno nove gol nei cinque maggiori campionati europei da inizio marzo, dietro solo a Kylian Mbappè. Capitolo formazione: Skorupski tra i pali, poi Mbaye, Danilo, Lyanco e Dijks in difesa nel 4-2-3-1. Pulgar e Poli a centrocampo, Palacio trequartista e Destro davanti. Sulle fasce spazio a Orsolini e Soriano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. Allenatore: Mihajlovic.

La probabile formazione del Napoli

Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime 11 sfide in Serie A contro il Bologna, con una media di 3.4 reti a partita (37 gol fatti). Una sfida che si preannuncia spettacolare. Ancelotti opterà per il solito 4-4-2. Karnezis tra i pali, poi Malcuit, Raul Albiol, Luperto (in ballottaggio con Maksimovic) e Ghoulam in difesa. Callejon e Verdi (o Younes) sulle fasce, Fabian Ruiz e Zielinski a centrocampo (entrambi in gol contro l'Inter). In avanti Insigne e Milik (o Mertens), il polacco insegue il gol numero 18 in campionato.



NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Raul Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Verdi; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti