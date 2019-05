Ultima partita della stagione: Sampdoria e Juventus vogliono chiudere in bellezza. A Marassi un match che vale soltanto lo spettacolo: i blucerchiati, saldi al nono posto, non hanno più ambizioni di classifica, mentre i bianconeri sono ormai campioni da più di un mese. Resta, dunque, l’attesa per una partita (in campo domenica 26 maggio alle 18.00) che promette un sicuro divertimento. Ecco le probabili scelte di Marco Giampaolo e Massimiliano Allegri.

Samp, torna Andersen. Out Murru

La volontà è quella di chiudere nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico. L'obiettivo è quello di festeggiare Fabio Quagliarella che, salvo sorprese, chiuderà in testa alla classifica marcatori. Samp-Juve sarò quindi una festa. I blucerchiati non possono cambiare posizione in classifica e mirano a dare un dispiacere alla Juventus. Andersen è tornato con il gruppo ed è convocato mentre l'unico indisponibile sarà Murru. Nessun dubbio di formazione dato che Giampaolo, in conferenza, ci ha dato tutta la formazione titolare.



Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Barreto, Praet, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel..

Juve, Pinsoglio in porta. Out Mandzukic e Cancelo

Sarà l’ultima partita di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus, prima del cambio in panchina che caratterizzerà l’estate bianconera. A Genova, l’allenatore bianconero vuole rispettare una promessa fatta a inizio stagione: a difesa della porta juventina giocherà infatti Carlo Pinsoglio, il terzo portiere. Cinque big assenti dall'XI titolare che lo stesso tecnico ha annunciato in conferenza: Cancelo è out, Matuidi e Bernardeschi squalificati, e Mandzukic fermo per un’operazione al naso mentre CR7 non sarà ella formazione di partenza. Ecco quindi l'XI annunicato da Allegri.

Juventus (4-4-2): Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pereira, Dybala, Kean.